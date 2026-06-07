Alwar News: हनुमान सर्किल से भूगोर तिराहा के बीच बना रेलवे ओवरब्रिज होगा फोरलेन, 111 करोड़ आएगी लागत

काली मोरी अंडरपास का निर्माण चार साल बाद शुरू हुआ। करीब 50 फीसदी कार्य पूरा हो गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी को काम में तेजी लाते हुए सुरक्षा दीवार का कार्य पूरा करना था, ताकि बारिश का पानी इसके अंदर प्रवेश न कर सके। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करते, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। कई दिन से काम बंद है, जबकि इसे आगे बढ़ाना था। जानकारों का कहना है कि कोटा में अंडरपास की मिट्टी धंसने से दो इंजीनियरों की जान चली गई। इस हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी को जागना चाहिए, लेकिन काम में तेजी को देखकर नहीं लगता कि विभाग पर इसका असर हुआ है।