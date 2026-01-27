27 जनवरी 2026,

मंगलवार

अलवर

अलवर में बारिश के साथ ओलावृष्टि; बढ़ी ठंड, सरसों की फसल को नुकसान की आशंका

Rain and hailstorm in Alwar अलवर जिले में मंगलवार को मौसम बदल गया। सुबह से ही कोहरा और आसमान में घने बादल छाए रहे, जिसके बाद जिले के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 27, 2026

बारिश के साथ ओलावृष्टि

अलवर जिले में मंगलवार को मौसम बदल गया। सुबह से ही कोहरा और आसमान में घने बादल छाए रहे, जिसके बाद जिले के कई हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश और ओले गिरने से ठंड का असर और तेज हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ।

पिनान क्षेत्र में आसमान में काली घटाएं छा गईं और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। तेज गर्जना और बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हुई, वहीं ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। खैरथल में चने के आकार के ओलों के साथ बारिश दर्ज की गई। राजगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ रुक-रुक कर बारिश हुई, जबकि बल्लूपुरा गांव में भी चने के आकार के ओले गिरे।


सकट क्षेत्र में तेज बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ गई। कस्बे और आसपास के गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। बहरोड़, हरसौली और कोटकासिम में भी बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई, कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। बारिश से गेहूं और चने की फसलों को लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल को नुकसान की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

27 Jan 2026 11:27 am

अलवर

राजस्थान न्यूज़

