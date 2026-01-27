अलवर में बारिश के साथ ओलावृष्टि; बढ़ी ठंड, सरसों की फसल को नुकसान की आशंका



सकट क्षेत्र में तेज बारिश के साथ बेर के आकार के ओले गिरने से ठिठुरन बढ़ गई। कस्बे और आसपास के गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी। बहरोड़, हरसौली और कोटकासिम में भी बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई, कहीं-कहीं हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। बारिश से गेहूं और चने की फसलों को लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल को नुकसान की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है।