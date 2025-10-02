Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर शहर में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना  

गुरुवार को अलवर शहर में मध्यम स्तर की बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दोपहर को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया।

अलवर

Anshum Ahuja

Oct 02, 2025

गुरुवार को अलवर शहर में मध्यम स्तर की बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दोपहर को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मानसून का मौसम भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बारिश ने किसानों को राहत दी है। खेतों में नमी बढ़ने से रबी की फसल की बुवाई समय पर शुरू हो सकेगी।


वहीं, जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज हुई है, वहां अभी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों का कहना है कि इस बारिश ने उनकी बड़ी चिंता दूर कर दी है और फसल उत्पादन पर इसका सकारात्मक असर होगा। शहरवासियों ने भी बारिश का आनंद उठाते हुए सुहावने मौसम का लुत्फ लिया।

Published on:

02 Oct 2025 03:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर शहर में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना  

