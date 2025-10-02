अलवर शहर में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना  

गुरुवार को अलवर शहर में मध्यम स्तर की बारिश हुई। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दोपहर को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। मानसून का मौसम भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इस बारिश ने किसानों को राहत दी है। खेतों में नमी बढ़ने से रबी की फसल की बुवाई समय पर शुरू हो सकेगी।