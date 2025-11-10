राजर्षि कॉलेज मैदान अब निजी हाथों में, ओपन टेंडर से होगा संचालन

मैदान की साफ-सफाई, घास की कटिंग, सीमांकन और समतलीकरण की जिमेदारी ठेका फर्म की होगी। यह व्यवस्था कॉलेज पर वित्तीय बोझ घटाने और मैदान की स्थिति सुधारने के लिए लागू की जा रही है। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि कॉलेज के विद्यार्थी और कॉलेज से जुड़े सार्वजनिक आयोजन जैसे खेल प्रतियोगिताएं, वार्षिकोत्सव आदि के लिए मैदान पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध रहेगा। कॉलेज ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी निजी संस्था या अकादमी द्वारा मैदान का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।