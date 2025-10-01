मधु किन्नर हत्याकांड का मुख्य शूटर गिरफ्तार, 10 लाख की सुपारी लेकर की थी हत्या, अब पुलिस उगलवाएगी राज



गिरफ्तारी के लिए नीमराना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृताधिकारी के सुपरविजन में विशेष टीम बनाई गई। टीम ने हरियाणा तक दबिश दी और झज्जर से कुख्यात शूटर पवन गुर्जर को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। पवन पर झज्जर सिटी थाने में पहले से ही हत्या, एनडीपीएस एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं।