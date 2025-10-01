बालोतरा जिले में बनेंगे 2 नए छात्रावास, सीएम भजनलाल शर्मा ने दी करोड़ों की सौगात

CM Bhajanlal Sharma
Balotra News: बालोतरा जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बालोतरा जिले को 5.60 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले दो विकास कार्यों की सौगात दी।
कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सरकार की विशेष योग्यजनों, गरीबों, किसानों और पशुपालकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उनके महत्व पर प्रकाश डाला।
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि जिले को दो महत्वपूर्ण छात्रावास मिले हैं। इनमें राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास (बालक) कल्याणपुर का लोकार्पण और राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास बालोतरा का शिलान्यास शामिल है।
कुल 5.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये छात्रावास क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। जयपुर से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट कार्यालय के वीसी रूम में किया गया, जहां सैकड़ों अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने इसे देखा।
कार्यक्रम में विधायक डॉ. अरुण चौधरी, एडीएम भुवनेश्वर सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, अमराराम सुंदेशा, मालाराम बावरी, शंकरलाल, हितेश पटेल, कान्तिलाल हुडिया, बाबूलाल नामा, रामचंद्र डांगी, भंवरलाल भाटी, जालमसिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग