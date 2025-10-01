बालोतरा जिले में बनेंगे 2 नए छात्रावास, सीएम भजनलाल शर्मा ने दी करोड़ों की सौगात



कुल 5.60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये छात्रावास क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। जयपुर से आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट कार्यालय के वीसी रूम में किया गया, जहां सैकड़ों अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने इसे देखा।

