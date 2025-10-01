Rajasthan: चूल्हा चालू करते ही लगी भयंकर आग, 4 लोग झुलसे, मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, मां की हालत गंभीर



गौरतलब है कि सोमवार को चारों ऊपरी मंजिल से प्रथम तल के कमरे में पहुंचे और चाय बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा चालू किया तो अचानक आग लग गई। आग की लपटे पूरे घर में फैल गई। इससे चारों लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण दौड़े और जैसे-तैसे आग पर काबू पाते हुए चारों को घर से निकाला।