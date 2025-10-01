Rajasthan: चूल्हा चालू करते ही लगी भयंकर आग, 4 लोग झुलसे, मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, मां की हालत गंभीर

बच्ची की मौत
Udaipur News: उदयपुर जिले में कुराबड़ थाना क्षेत्र के सगतड़ी गांव में सोमवार सुबह सिलेंडर से गैस के रिसाव के चलते आग से झुलसी 7 साल की बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि दंपती और एक पुत्री का उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में उपचार जारी है। हादसे में दंपती और दो पुत्रियां झु़लस गए थे।
उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में उपचार के दौरान मोनिका (7) पुत्री शंकर लाल मीणा ने दम तोड़ दिया, जिसका शाम को गांव में गमगीन माहौल में दाह संस्कार कर दिया गया। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
इधर, हादसे में घायल मृतका के पिता शंकर लाल, मां गीता और बड़ी बहन लोगरी एमबी चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती है। इधर, गांव सहित आसपास क्षेत्र में गैस रिसाव की घटना की चर्चा होती रही। वहीं, पुलिस और रसद विभाग की टीम ने निरीक्षण किया।
गौरतलब है कि सोमवार को चारों ऊपरी मंजिल से प्रथम तल के कमरे में पहुंचे और चाय बनाने के लिए जैसे ही चूल्हा चालू किया तो अचानक आग लग गई। आग की लपटे पूरे घर में फैल गई। इससे चारों लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण दौड़े और जैसे-तैसे आग पर काबू पाते हुए चारों को घर से निकाला।
ग्रामीणों ने सभी को कुराबड़ सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। बताया गया कि ये करीब 50 से 60 प्रतिशत झुलस गए थे। इनमें से गीता और मोनिका की हालत गंभीर बनी हुई थी, मोनिका ने मंगलवार को दम तोड दिया।
मां की हालत गंभीर बनी हुई है। दंपती और एक बेटी अब भी उदयपुर के एमबी अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती हैं। आग से घर में अन्य घरेलू सामान भी जल गया। बताया गया कि शंकर के दो पत्नियां हैं।
