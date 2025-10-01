जयपुर में हुई मूसलाधार बारिश में ‘गल’ गया दशानन का दंभ, ये रावण नहीं किसी की रोजी-रोटी थे



शहर में बड़ी विकास समितियों, अपार्टमेंट और अन्य सार्वजनिक जगहों पर रावण दहन की तैयारी में जुटे 400 से अधिक आयोजक भी परेशान हैं। पुतलों के बिना दशहरा अधूरा है। सब पुतले खराब हो चुके हैं। कार्यक्रम की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो चुकी थी। भीड़भाड़ से बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर मोहल्लों और पार्कों में रावण दहन की तैयारी कर रहे थे।