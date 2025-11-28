राजस्थान: जमीनी विवाद में हुई फायरिंग, महिला की मौत…  8 लोग घायल

अलवर जिले के नोगांवा थाना क्षेत्र के मुबारिकपुर के दशमेश नगर में जमीनी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। विवाद के दौरान दो पक्षों में हुई फायरिंग में 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। मृतका को जबड़े में गोली लगने की पुष्टि हुई है।



इस घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। फायरिंग और मारपीट में घायल हुए लोगों को तुरंत नौगांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है।