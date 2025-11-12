राजस्थान सरकार की इस योजना में केवल 5 रुपए में मिलता है भोजन, सर्दी में थाली में गुड़ भी होता है

Mandi News: खैरथल। किसान कलेवा योजना के तहत उन मंडियों में किसानों को 5 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाता है, जो विशिष्ट श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी की मंडी होती है। किसान कलेवा योजना के तहत मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय के लिए आने वाले कृषकों एवं मण्डी के पल्लेदार और तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत एक थाली में 8 चपाती, दाल, सब्जी, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक गुड़ और गर्मियों में छाछ उपलब्ध करवाई जाती है।