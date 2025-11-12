Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान सरकार की इस योजना में केवल 5 रुपए में मिलता है भोजन, सर्दी में थाली में गुड़ भी होता है

Mandi News: किसान कलेवा योजना के तहत मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय के लिए आने वाले कृषकों एवं मण्डी के पल्लेदार और तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Santosh Trivedi

Nov 12, 2025

kisan kalawa yojna

Photo- Patrika

Mandi News: खैरथल। किसान कलेवा योजना के तहत उन मंडियों में किसानों को 5 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाता है, जो विशिष्ट श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी की मंडी होती है। किसान कलेवा योजना के तहत मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय के लिए आने वाले कृषकों एवं मण्डी के पल्लेदार और तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत एक थाली में 8 चपाती, दाल, सब्जी, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक गुड़ और गर्मियों में छाछ उपलब्ध करवाई जाती है।

मंडी सचिव राजेश करदम ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों, हम्माल और पल्लेदारों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने का उद्देश्य यह है कि किसान सुबह जल्दी मंडी में अपना माल लेकर आता है। ऐसे में पूरा दिन किसानों को मंडी में लग जाता है, इसलिए मंडी में किसानों को रियायती दरों पर भोजन की सुविधा मंडी में दी जाए इसलिए सरकार की ओर से किसान कलेवा योजना शुरू की गई थी।

उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर पर दो कूपन जारी किए जाते हैं, इसके अलावा मंडी के हम्माल, पल्लेदार, तुलारा को एक कूपन जारी किया जाता है। जिसकी वैद्यता 24 घंटे तक होती है। जो 5 रुपए में अच्छी गुणवत्ता का भोजन कर सकते हैं।

मंडी सचिव ने किसानों से कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। खैरथल की मंडी में 1 अप्रेल से लेकर 31 अक्टूबर तक करीब 33854 किसान और पल्लेदार किसान कलेवा रसोई में खाना खाकर सरकार की योजना से लाभान्वित हुए।

वहीं वर्ष 2024-25 में 57304 व वर्ष 23-24 में 78216 किसान व पल्लेदारो नें भोजन किया। किसान संघ और सब्जी मंडियों के पल्लेदारों के की ओर से मंडी सचिव से मांग लगातार की जारी है कि किसान कलेवा योजना के तहत प्याज मंडी यार्ड में भी लागू की जाए। जिसके लिए मंडी प्रशासन प्रयास कर सरकार को प्रपोज भेज फल सब्जी मंडी यार्ड में भी किसान कलेवा योजना शुरू की जाए। ताकि वहां आने वाले किसान और पल्लेदार भी योजना के तहत रियायती दरों पर भोजन मिल सकें।

इस संबंध में कृषि उपज मंडी समिति से पूछा गया तो उन्होंने बताया की प्याज लेकर आने वाले किसानों को भी इस योजना में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो किसान मंडी गेट से विक्रय पर्ची लेकर मंडी में माल लेकर आ रहा है उन्हें भोजन सुविधा दी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 04:55 pm

Published on:

12 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान सरकार की इस योजना में केवल 5 रुपए में मिलता है भोजन, सर्दी में थाली में गुड़ भी होता है

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का भूतिया किला: जहां रात में जो गया, कभी लौटकर नहीं आया! जानें 10 रहस्यमयी बातें

Bhangarh Fort
अलवर

सिंधी समाज में आक्रोश, रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन 

अलवर

मंदिरों में बढ़ती चोरियों और भूमि विवादों के खिलाफ राजस्थान पुजारी महासंघ की जन आक्रोश रैली

अलवर

एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी के शव को भारत लाने की मांग पर क्षेत्रवासियों का धरना शुरू

अलवर

सर्दी की दस्तक, ठाकुर जी को पहनाई शाल – गर्म केसर दूध और बाजरे की खिचड़ी का भोग

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.