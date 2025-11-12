राजस्थान सरकार की इस योजना में केवल 5 रुपए में मिलता है भोजन, सर्दी में थाली में गुड़ भी होता है

Photo- Patrika
Mandi News: खैरथल। किसान कलेवा योजना के तहत उन मंडियों में किसानों को 5 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाता है, जो विशिष्ट श्रेणी, ए श्रेणी, बी श्रेणी की मंडी होती है। किसान कलेवा योजना के तहत मण्डी प्रांगण में कृषि जिन्स विक्रय के लिए आने वाले कृषकों एवं मण्डी के पल्लेदार और तुलारा को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत एक थाली में 8 चपाती, दाल, सब्जी, सर्दियों में अक्टूबर से मार्च तक गुड़ और गर्मियों में छाछ उपलब्ध करवाई जाती है।
मंडी सचिव राजेश करदम ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसानों, हम्माल और पल्लेदारों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने का उद्देश्य यह है कि किसान सुबह जल्दी मंडी में अपना माल लेकर आता है। ऐसे में पूरा दिन किसानों को मंडी में लग जाता है, इसलिए मंडी में किसानों को रियायती दरों पर भोजन की सुविधा मंडी में दी जाए इसलिए सरकार की ओर से किसान कलेवा योजना शुरू की गई थी।
उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर पर दो कूपन जारी किए जाते हैं, इसके अलावा मंडी के हम्माल, पल्लेदार, तुलारा को एक कूपन जारी किया जाता है। जिसकी वैद्यता 24 घंटे तक होती है। जो 5 रुपए में अच्छी गुणवत्ता का भोजन कर सकते हैं।
मंडी सचिव ने किसानों से कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। खैरथल की मंडी में 1 अप्रेल से लेकर 31 अक्टूबर तक करीब 33854 किसान और पल्लेदार किसान कलेवा रसोई में खाना खाकर सरकार की योजना से लाभान्वित हुए।
वहीं वर्ष 2024-25 में 57304 व वर्ष 23-24 में 78216 किसान व पल्लेदारो नें भोजन किया। किसान संघ और सब्जी मंडियों के पल्लेदारों के की ओर से मंडी सचिव से मांग लगातार की जारी है कि किसान कलेवा योजना के तहत प्याज मंडी यार्ड में भी लागू की जाए। जिसके लिए मंडी प्रशासन प्रयास कर सरकार को प्रपोज भेज फल सब्जी मंडी यार्ड में भी किसान कलेवा योजना शुरू की जाए। ताकि वहां आने वाले किसान और पल्लेदार भी योजना के तहत रियायती दरों पर भोजन मिल सकें।
इस संबंध में कृषि उपज मंडी समिति से पूछा गया तो उन्होंने बताया की प्याज लेकर आने वाले किसानों को भी इस योजना में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो किसान मंडी गेट से विक्रय पर्ची लेकर मंडी में माल लेकर आ रहा है उन्हें भोजन सुविधा दी जा रही है।
