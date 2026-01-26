Rajasthan Panchayat Election: पंचायत चुनावों से पहले गांवों में सियासी हलचल तेज, बिछने लगी ​बिसात; सजने लगी चौपाल

पंचायत चुनाव कार्यक्रम और आरक्षण लॉटरी की घोषणा से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकों और अनौपचारिक संवादों के माध्यम से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। साफ छवि, सरल व्यवहार, सामाजिक सरोकारों से जुड़ाव और सहज व्यक्तित्व को सरपंच पद के लिए अहम माना जा रहा है। युवाओं का कहना है कि पंचायत को ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है, जो केवल औपचारिक दायित्वों तक सीमित न रहे, बल्कि विकास कार्यों को धरातल पर उतार सके।