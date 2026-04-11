राजस्थान पत्रिका अलवर के 26 वर्ष बेमिसाल: शहर में दिखा उत्साह, सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया गया स्थापना दिवस

इस अवसर पर जिले के जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, व्यापार संघ के अध्यक्षों, मंडी समिति के पदाधिकारियों और विभिन्न समाज के प्रबुद्धजनों ने पत्रिका को बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा कि पिछले 26 वर्षों में राजस्थान पत्रिका ने न केवल समाचार पहुंचाए, बल्कि अलवर के विकास में एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाई है। लोगों ने पत्रिका के साथ अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता की जमकर सराहना की।