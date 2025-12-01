Rajasthan: सरिस्का टाइगर सफारी में पारिवारिक रिश्तों की दिलचस्प कहानी; एक टेरेटरी में दूर के नाते वाले दो बाघ आमने-सामने

सरिस्का सफारी में एक टेरेटरी में दो बाघ मौजूद, पत्रिका फोटो
Softening in the relations of tigers in Sariska Safari: अलवर। शांत जंगल में तेज़ गूंजती बाघ की दहाड़ यह बता देती है कि यह इलाका (टेरेटरी) उसका है। यदि और कोई वहां है, तो उसे वहां से चले जाने की चेतावनी दी जाती है। यह नियम आमतौर पर बाघ अपने लिए ही बनाते हैं ताकि वे अपने इलाके में स्वच्छंद घूम सकें। लेकिन अब सरिस्का वन क्षेत्र इस धारणा को तोड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहां अब एक टेरेटरी में दो बाघ घूम रहे हैं और दोनों में अभी तक कोई संघर्ष जैसी स्थिति नहीं पाई गई है।
अकबरपुर रेंज का ढाई साल का एसटी 2304 पिछले एक महीने से एसटी 21 युवराज के इलाके में रह रहा है। एक्सपर्ट इसे बिहेवियर चेंज मानते हैं, वहीं यह भी माना जा रहा है कि ऐसा तभी हो सकता है, जब एक बाघ कमजोर हो जाए। एसटी 21 युवराज की उम्र करीब 10 साल है और इसकी टेरेटरी में धानका का तिराहा, इंदोक गांव समेत उदयनाथ धाम तक का करीब 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है।
रिटायर्ड एसीएफ विजय सिंह कहते हैं कि यदि एक बाघ कमजोर हो जाता है, तो दूसरा बाघ उसकी टेरेटरी को ओवरलैप करके आधी-आधी बांट लेते हैं। ऐसे में एसटी 2304 भी नई टेरेटरी की तलाश में हो सकता है या फिर एसटी 21 से टेरेटरी बांटना चाहता हो। यदि किसी क्षेत्र में शिकार और पानी की प्रचुरता हो और वह क्षेत्र बहुत बड़ा हो, तो बाघों के बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में दो बाघों के क्षेत्र के किनारे कुछ हद तक ओवरलैप हो सकते हैं, जिससे टकराव की संभावना कम हो जाती है।
यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। उसके बिहेवियर से लग रहा है कि इस टेरेटरी में उसे कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। इस स्थिति को लेकर सरिस्का के गाइड और एक्सपर्ट भी हैरान हैं।
एसटी 12 और एसटी 14 बहनें हैं। एसटी 12 ने एसटी 21 को जन्म दिया है और एसटी 14 ने एसटी 17 को जन्म दिया है। एसटी 17 का ही बेटा एसटी 2304 है। ऐसे में एसटी 21 और एसटी 2304 के बीच रिश्ते दूर के हैं।
एसटी 21 की टेरेटरी बड़ी है। यदि यह बाघ किसी दूसरी दिशा में चला जाता है, तो दूसरा बाघ उसकी टेरेटरी में आ सकता है। एसटी 2304 एक महीने से यहां है, तो संभव है कि एसटी 21 कमजोर हो गया हो। ऐसे में दोनों को अपनी टेरेटरी का बंटवारा करना पड़ सकता है। आरएस शेखावत, पूर्व क्षेत्र निदेशक, सरिस्का
