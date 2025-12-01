Rajasthan: सरिस्का टाइगर सफारी में पारिवारिक रिश्तों की दिलचस्प कहानी; एक टेरेटरी में दूर के नाते वाले दो बाघ आमने-सामने

रिटायर्ड एसीएफ विजय सिंह कहते हैं कि यदि एक बाघ कमजोर हो जाता है, तो दूसरा बाघ उसकी टेरेटरी को ओवरलैप करके आधी-आधी बांट लेते हैं। ऐसे में एसटी 2304 भी नई टेरेटरी की तलाश में हो सकता है या फिर एसटी 21 से टेरेटरी बांटना चाहता हो। यदि किसी क्षेत्र में शिकार और पानी की प्रचुरता हो और वह क्षेत्र बहुत बड़ा हो, तो बाघों के बीच भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में दो बाघों के क्षेत्र के किनारे कुछ हद तक ओवरलैप हो सकते हैं, जिससे टकराव की संभावना कम हो जाती है।

यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। उसके बिहेवियर से लग रहा है कि इस टेरेटरी में उसे कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। इस स्थिति को लेकर सरिस्का के गाइड और एक्सपर्ट भी हैरान हैं।