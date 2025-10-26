Sariska Tiger Reserve: कभी बाघविहीन रहा सरिस्का अब 50 बाघों का घर, ‘जेन-एल्फा’ शावकों की दहाड़ से गूंजेगा जंगल



टाइगर अपनी टेरिटरी के लिए खुद जगह निर्धारित करते हैं। ऐसे में दूसरे टाइगरों के साथ संघर्ष भी हो सकता है। सरिस्का वर्ष 2004-05 में बाघविहीन हो गया था। इसके बाद 17 साल में ही यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई है। शावकों की आयु 17 महीने से 20 महीने के मध्य है। इसी उम्र में शावक अपनी मां से बिछड़ते हैं।