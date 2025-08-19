Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अमेरिका मेें भी फल फूल रही है राजस्थानी संस्कृति और संस्कार

राजपूताना रावला ऑफ अमेरिका ने ‘मेल 2025’ का आयोजन किया अलवर के राजपूत परिवार भी हुए शामिल अलवर. भारत की संस्कृति व सभ्यता को विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय आगे बढ़ा रहे हैं। डेनवर (अमेरिका) में राजपूताना रावला ऑफ अमेरिका ने 1 से 4 अगस्त तक डेनवर के शेराटन डेनवर टेक सेंटर होटल में [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Aug 19, 2025

राजपूताना रावला ऑफ अमेरिका ने ‘मेल 2025’ का आयोजन किया

अलवर के राजपूत परिवार भी हुए शामिल

अलवर. भारत की संस्कृति व सभ्यता को विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय आगे बढ़ा रहे हैं। डेनवर (अमेरिका) में राजपूताना रावला ऑफ अमेरिका ने 1 से 4 अगस्त तक डेनवर के शेराटन डेनवर टेक सेंटर होटल में वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव ‘मेल 2025’ का सफल आयोजन किया। इसमें अलवर निवासी प्रवासी राजपूत समाज के लोग भी शामिल थे। इस आयोजन ने न केवल राजस्थान की समृद्ध राजपूत विरासत और संस्कृति को जीवंत किया, बल्कि युवाओं को शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। अलवर की रहने वाली बेबी वेद राठौड़ ने बताया कि यहां पर अलवर जिले के बहुत से राजपूत परिवार कारोबार व शिक्षा के लिए यहां रह रहे हैं। कार्यक्रमों के जरिए सभी को मंच पर लाया जाता है।

मेल 2025 की शुरुआत 1 अगस्त को हुई, जब प्रवासी राजपूत परिवारों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। स्वागत रात्रिभोज में दाल-बाटी-चूरमा और लाल मांस जैसे राजस्थानी व्यंजन परोसे गए, जिससे राजस्थान की शाही पाक परंपरा का स्वाद उपस्थित लोगों ने लिया।

2 और 3 अगस्त को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोकनृत्यों और संगीत की गूंज से वातावरण जीवंत हो उठा। महिलाओं ने तीज महोत्सव के तहत मेहंदी और पारंपरिक गीत-नृत्य प्रस्तुत किए। राजस्थान की प्रसिद्ध घूमर नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के विशेष आकर्षण रहे मशहूर मंगाणियार कलाकार और खड़ताल वादक गाज़ी खान बर्ना और उनकी टीम, जिन्होंने थार की आत्मा को सुरों के जरिए जीवंत कर दिया।

मेल 2025 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा युवाओं का सशक्तिकरण। बच्चों और युवाओं के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें करियर मार्गदर्शन, शिक्षा और नेतृत्व कौशल पर चर्चा हुई। वरिष्ठ मेंटर्स और पेशेवरों ने युवा पीढ़ी को उनके भविष्य के लिए प्रेरित किया। इस पहल ने प्रवासी समाज के बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोडऩे के साथ ही उन्हें वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया। मेल 2025 के दौरान एजुकेशन फंड के लिए विशेष राशि एकत्र की गई, जो राजस्थान की जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा में खर्च की जाएगी।

स्वतंत्रता दिवस भी मनाया

अमेरिका के न्यू जर्सी में मालाखेड़ा के मुंडिया निवासी वेद राठौड़ सहित सैकड़ो परिवारों ने स्वतंत्रता दिवस अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ मनाया। इनका कहना है कि हम चाहे जहां भी रहे लेकिन देश के राष्ट्रीय पर्व को वहां भी मनाते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 08:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अमेरिका मेें भी फल फूल रही है राजस्थानी संस्कृति और संस्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.