अमेरिका मेें भी फल फूल रही है राजस्थानी संस्कृति और संस्कार

अलवर. भारत की संस्कृति व सभ्यता को विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीय आगे बढ़ा रहे हैं। डेनवर (अमेरिका) में राजपूताना रावला ऑफ अमेरिका ने 1 से 4 अगस्त तक डेनवर के शेराटन डेनवर टेक सेंटर होटल में वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव ‘मेल 2025’ का सफल आयोजन किया। इसमें अलवर निवासी प्रवासी राजपूत समाज के लोग भी शामिल थे। इस आयोजन ने न केवल राजस्थान की समृद्ध राजपूत विरासत और संस्कृति को जीवंत किया, बल्कि युवाओं को शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए। अलवर की रहने वाली बेबी वेद राठौड़ ने बताया कि यहां पर अलवर जिले के बहुत से राजपूत परिवार कारोबार व शिक्षा के लिए यहां रह रहे हैं। कार्यक्रमों के जरिए सभी को मंच पर लाया जाता है।