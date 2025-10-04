राम और भरत का हुआ मिलन, गूंजे जयश्री राम के जयकारे

राम, लक्ष्मण, माता जानकी, हनुमानजी, जामवंत, लंका पति विभीषण की सवारी कंपनी बाग से रवाना होकर होपसर्कस पर पहुंची। दूसरी तरफ से भरत छोटे भाई शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ सहित प्रजावासियों के साथ जगन्नाथ मंदिर से रवाना होकर होपसर्कस पहुंचे। दोनों भाईयों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो दौड़कर भरत राम के पास पहुंचे और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। राम ने भाई को उठाकर सीने से लगा लिया। भरत के आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर दर्शक भी अधीर हो गए और आंखें नम हो गई। चारों तरफ से पुष्प वर्षा हुई। इसके बाद भगवान राम व भरत की सवारी राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर पहुंची। यहां पर माताओं ने उनका स्वागत किया और राम का राज्याभिषेक हुआ। इस दौरान रामलीला के कलाकार, संस्था के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।