छोटे से गांव की बेटी राशि यादव ने भजन गायकी से बनाई पहचान

लक्ष्मणगढ़ के रायपुर अहीर गांव की बेटी राशि यादव ने आत्मविश्वास और हौसले के दम पर न केवल गायकी बल्कि मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया में भी नाम कमाया है। हालांकि इसके लिए राशि को काफी संघर्ष करना पड़ा। आज राशि यादव जाना-पहचाना नाम है। राशि को बचपन से ही भजन गायकी का शौक है। जब वह मात्र 7 साल की थी, तो गांव में होने वाले धार्मिक आयोजनों में जाया करती थी। राशि ने बचपन में यह सोच लिया था कि इस शौक को कॅरियर बनाना है, लेकिन गांव के माहौल में गाना, बजाना, नाचना कम पसंद किया जाता है। गांव वालों से लेकर परिवार व रिश्तेदारों ने भी बहुत बातें बनाई, लेकिन राशि ने हिम्मत नहीं हारी और लीक से हटकर काम करने की ठानी और आखिर में अपना मुकाम हासिल करके ही दम लिया।