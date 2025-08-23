10 करोड़ पौधे लगाने का रेकॉर्ड, मगर अलवर में 800 पेड़ों पर चल गई आरी

बहरोड़-नीमराणा मार्ग के चौड़ीकरण के कारण सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा था। इसी के खिलाफ अलवर के पर्यावरण प्रेमी हाईकोर्ट पहुंच गए थे। वर्ष 2019 में ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि 5500 पेड़ों में से जितने पेड़ ट्रांसलोकेट किए जा सकते हैं, करें। उसके बाद वर्ष 2022 में भी हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए थे। पर्यावरण प्रेमियों से कहा था कि वे जरूरत पड़े तो सीधे हाईकोर्ट आएं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश विभागों के लिए मायने नहीं रखते और ट्रांसलोकेट की जगह पेड़ काट दिए गए।