बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा रहे राहत सामग्री, हाल जानने जाएगी टीम

अपनाघर शालीमार निवासी इंदरप्रीत सिंह, दिल्ली के तहलका भाई ट्रस्ट व नमन कालरा के साथ मिलकर पंजाब में पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं। ट्रस्ट के संचालक सनी आर्य के साथ मिलकर ओर से अभी तक करीब चार लाख की सहायता दी जा चुकी हैं। इसमें बच्चों के लिए मिल्क पाउडर, सूखा राशन शामिल है। इंदर प्रीत सिंह ने बताया कि हम चार दिन पंजाब के जलालाबाद के उस गांव में रहे जहां लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 18 या 19 सितंबर को अलवर से टीम रवाना होगी। पानी उतरने के बाद मिट़्टी आएगी, इसको हटाने के लिए ट्रैक्टर भेजे जाएंगे। इसके लिए डीजल, बीज, खाद आदि सामान भेजा जाएगा।