बहरोड़ मैन चौराहा पर रोड निर्माण से जाम, यात्रियों को हो रही परेशानी

बहरोड़ मैन चौराहा क्षेत्र में एनएचएआई की ओर से पुलिया के नीचे सड़क निर्माण कार्य जारी है। काम के दौरान सड़क पर डायवर्सन का बोर्ड नहीं लगाए जाने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां लंबा जाम लग रहा है, जिससे यात्री फंसे हुए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारू रहे। डायवर्सन बोर्ड न होने के कारण कई वाहन चालकों को अचानक मोड़ बदलना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है।
रोजमर्रा के यात्री और स्कूली बच्चे समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी मौके पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण जाम की स्थिति बन रही है। लोगों ने एनएचएआई और प्रशासन से अपील की है कि निर्माण कार्य के दौरान स्पष्ट डाइवर्जन मार्ग और ट्रैफिक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रह सके।
