सड़क बनी मुसीबत: डेढ़ फीट पानी से 30 गांवों का संपर्क टूटा, हादसों का खतरा बढ़ा

सड़क पर जमा पानी के कारण फिसलन इतनी बढ़ गई है कि आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। खासतौर पर सुबह और शाम के समय काम पर जाने वाले मजदूरों को सबसे ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। ग्रामीणों का दावा है कि गंदे पानी में गिरने से एक नवजात की मौत तक हो चुकी है, जिससे इलाके में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते हालात दिन-ब-दिन बदतर होते जा रहे हैं।