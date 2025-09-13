सरिस्का टाइगर रिजर्व की सड़कें बारिश से खराब, 15 सितंबर से शुरू होगी मरम्मत

सरिस्का में तीन टूरिज्म जोन हैं। इनकी लंबाई करीब 100 किमी है। बारिश शुरू होते ही ग्रेवल सड़क का मलबा बह गया। कई सड़कों में गड्ढे हो गए। इस समय सरिस्का के सभी टूरिज्म जोन बंद चल रहे हैं। एक अक्टूबर को सरिस्का खुल जाएगा। ऐसे में इन ग्रेवल सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होगा। डीएफओ अभिमन्यु सहारण का कहना है कि तीन जोन की सड़कों की मरम्मत शुरू कराने जा रहे हैं। यह कार्य एक अक्टूबर से पहले पूरा हो जाएगा।