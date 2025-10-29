Alwar: ससुराल जाने से मना किया तो पति ने कर दिया हंगामा, सास की आंखों में मिर्च डालकर उठा ले गया पत्नी

Rajasthan Crime: अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र की कमला कॉलोनी में सोमवार को एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। अपनी मां के घर आई एक विवाहिता को उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने जबरन उठा लिया। पत्नी के ससुराल जाने से इंकार करने पर मामला इतना बढ़ गया कि पति ने घर में हंगामा कर दिया और सास की आंखों में मिर्ची डालकर पत्नी को जबरन अपने साथ ले गया।