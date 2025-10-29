Alwar: ससुराल जाने से मना किया तो पति ने कर दिया हंगामा, सास की आंखों में मिर्च डालकर उठा ले गया पत्नी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Rajasthan Crime: अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र की कमला कॉलोनी में सोमवार को एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। अपनी मां के घर आई एक विवाहिता को उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने जबरन उठा लिया। पत्नी के ससुराल जाने से इंकार करने पर मामला इतना बढ़ गया कि पति ने घर में हंगामा कर दिया और सास की आंखों में मिर्ची डालकर पत्नी को जबरन अपने साथ ले गया।
कमला कॉलोनी निवासी मंजू देवी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी चंदना कुछ समय से ससुराल छोड़कर अपने पीहर आई हुई थी। सोमवार को चंदना का पति बबलू, उसकी सास और देवर सहित परिवार के लोग उसे लेने के लिए आए। शुरू में माहौल सामान्य था सभी ने मिलकर खाना भी खाया लेकिन जब चंदना ने ससुराल वापस जाने से मना किया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया।
रिपोर्ट के अनुसार चंदना के मना करने पर दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। इसी दौरान पति बबलू ने सास मंजू देवी की आंखों में मिर्ची डाल दी जिससे वह कुछ देर के लिए कुछ देख नहीं सकीं। इस मौके का फायदा उठाकर बबलू और उसके परिवार के लोग चंदना को जबरन अपने साथ ले गए।
थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि मंजू देवी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है ताकि विवाद को समझाइश से सुलझाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग