अलवर

Alwar: ससुराल जाने से मना किया तो पति ने कर दिया हंगामा, सास की आंखों में मिर्च डालकर उठा ले गया पत्नी

मंजू देवी ने अपने दामाद और बेटी की सास के खिलाफ उसकी बेटी को जबरन ले जाने की शिकायत दी है। अब मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी।

अलवर

image

Akshita Deora

Oct 29, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Crime: अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र की कमला कॉलोनी में सोमवार को एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया। अपनी मां के घर आई एक विवाहिता को उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने जबरन उठा लिया। पत्नी के ससुराल जाने से इंकार करने पर मामला इतना बढ़ गया कि पति ने घर में हंगामा कर दिया और सास की आंखों में मिर्ची डालकर पत्नी को जबरन अपने साथ ले गया।

पीहर आई विवाहिता को जबरन ले गए ससुराल वाले

कमला कॉलोनी निवासी मंजू देवी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी चंदना कुछ समय से ससुराल छोड़कर अपने पीहर आई हुई थी। सोमवार को चंदना का पति बबलू, उसकी सास और देवर सहित परिवार के लोग उसे लेने के लिए आए। शुरू में माहौल सामान्य था सभी ने मिलकर खाना भी खाया लेकिन जब चंदना ने ससुराल वापस जाने से मना किया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया।

मिर्ची डालकर भागे आरोपी

रिपोर्ट के अनुसार चंदना के मना करने पर दोनों पक्षों में झगड़ा बढ़ गया। इसी दौरान पति बबलू ने सास मंजू देवी की आंखों में मिर्ची डाल दी जिससे वह कुछ देर के लिए कुछ देख नहीं सकीं। इस मौके का फायदा उठाकर बबलू और उसके परिवार के लोग चंदना को जबरन अपने साथ ले गए।

पुलिस ने शुरू की जांच

थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि मंजू देवी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है ताकि विवाद को समझाइश से सुलझाया जा सके।

Alwar: ससुराल जाने से मना किया तो पति ने कर दिया हंगामा, सास की आंखों में मिर्च डालकर उठा ले गया पत्नी

