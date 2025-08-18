केसरिया वाहन रैली निकाली, सेवानिवृत्त सैनिकों को किया सम्मानित

जिलाध्यक्ष उदय सिंह भाटी ने बताया कि इस बार यह दूसरी रैली थी। रैली में जिले भर से पांच सौ के लगभग दो पहिया व चौपहिया वाहन शामिल हुए जिसमें करीब एक हजार के लगभग लोग शामिल थे। रैली में बड़ी संख्या में युवा सफेद पौशाक पहनकर, दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर तिरंगी झंडी लगाकर और केसरिया पगड़ी पहनकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। रैली के दौरान साथ चल रहे डीजे पर देशभक्ति गीतों पर युवाओं के साथ साथ बुजूर्गों का भी उत्साह देखते बन रहा था। यहां देश के लिए शहीद होने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई।