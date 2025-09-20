सरस डेयरी: BJP प्रत्याशियों को पांच मिनट की देरी पड़ी भारी, निदेशक बनने का सपना टूटा

अलवर सरस डेयरी की राजनीति में सत्तापक्ष के प्रवेश करने के सपने फिलहाल टूट गए हैं। लापरवाही उन्हीं की तरफ से हुई। महज 5 मिनट की देरी के कारण वे निदेशक पद के लिए नामांकन नहीं भर पाए। इस दौरान खूब मशक्कत की गई। बड़े नेताओं को फोन किए गए, लेकिन चुनाव अधिकारी ने निर्धारित समय के बाद सुरक्षा बलों के जरिए नामांकन स्थल का गेट बंद करवा दिया और नामांकन न होने पर चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी।



आखिर में भाजपा की ओर से बाड़ाबंदी करके लाए गए निदेशक पद के 12 प्रत्याशियों के हाथ निराशा ही लगी। दिनभर शहर में चर्चा रही कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है, लेकिन नियमों में बंधे अधिकारियों ने निर्धारित समय के बाद नामांकन नहीं भरने दिया। निदेशक पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो दोपहर एक बजे तक चलनी थी। सुबह नामांकन स्थल भवानी तोप सर्किल पर भीड़ जुटना शुरू हो गई।



इसी दौरान निदेशक पद के लिए भाग्य आजमा रहे प्रत्याशियों के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता केजी खंडेलवाल नामांकन पत्र लेकर गए। निर्धारित समय के बीच कुल 31 नामांकन पत्र लोग लेकर पहुंचे। तब तक दोपहर के 12 बज गए थे। कोई नामांकन करने नहीं पहुंचा तो चुनाव अधिकारियों से लेकर बाहर खड़े लोगों में चर्चा शुरू हो गई।