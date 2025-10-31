सरिस्का: एक परिवार को 6 बीघा जमीन और 4.75 लाख रुपए, फिर भी क्यों अटक रहा पुनर्वास कार्य   

यदि गांवों के विस्थापन की यही चाल रही, तो तीन दशक से ज्यादा समय लग सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पूर्व से ही प्रावधान किए गए हैं कि जंगल से एक परिवार को बाहर बसाने के लिए 6 बीघा जमीन दी जाएगी और 4.75 लाख रुपए, पर सरकार इस पर मुहर नहीं लगा पा रही है। अब तक केवल 15 लाख रुपए ही देने के लिए राजी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रकम में तो रहने के लिए घर भी नहीं खरीद पाएंगे, ऐसे में परिवार के लिए रोजी-रोटी कैसे कमाएंगे? ऐसे में गांवों का विस्थापन पूरी तरह अटक गया है। इस पर तेजी नहीं दिखाई जा रही है।