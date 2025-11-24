सरिस्का: ‘युवराज’ की टेरेटरी में घुसा बाघ ST-2304 हुआ जख्मी

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सबसे ताकतवर बाघ युवराज (एसटी-21) की टेरेटरी में करीब दो सप्ताह से घूम रहा एसटी-2304 बाघ घायल हो गया है। इस बाघ के नाक के पास चोट आई है। रविवार को इस टाइगर के घायल होने की तस्वीर सामने आई, तो सभी हैरत में पड़ गए। पत्रिका ने इसकी पड़ताल की, तो पता लगा कि एसटी-2304 का अभी ’युवराज‘ से सामना नहीं हुआ और न अब तक कोई संघर्ष हुआ।



यदि ऐसा होता, तो युवराज भी घायल होता, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। साथ ही संघर्ष के बाद कमजोर बाघ को टेरेटरी छोड़नी पड़ती, पर ऐसा भी नहीं हुआ। सरिस्का के अधिकारियों का भी मानना है कि युवराज से एसटी-2304 का संघर्ष नहीं हुआ है। घायल होने के अन्य कारण हो सकते हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है।