सरिस्का की सीमा अब डढीकर तक… होटल, रेस्टोरेंट और रिसोर्ट का क्या होगा

सरिस्का की सेंचुरी व क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट (सीटीएच) के नए ड्राट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरिस्का के वन क्षेत्र में 46 अतिरिक्त वन क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें डढीकर भी शामिल है। इसका 2808.73 हेक्टेयर एरिया आरक्षित वन क्षेत्र में आया है। ऐसे में कॉमर्शियल प्रतिष्ठान चिन्हित भूमि पर नहीं चल सकते। यहां दो दर्जन से अधिक बड़े प्रतिष्ठान हैं।



कुछ फार्म हाउस भी बनाए गए हैं। इन सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को यहां लॉन्च करने का अर्थ यही है कि सरिस्का की हरियाली दिखाकर पर्यटकों को होटलों में ठहराना है। ऐसे में इन सभी में अब नई सीमाओं से खलबली मची हुई है। हालांकि अभी प्रशासन आपत्तियों का निस्तारण करेगा, उसके बाद ही यह फाइनल होगा।