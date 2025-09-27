प्रधानाध्यापक सुकबाई प्रजापत ने बताया कि राप्रावि बेढ़ा का विद्यालय भवन जर्जर घोषित होने के बाद सरपंच के मौखिक आदेशानुसार 6 सितंबर को विद्यार्थियों को बैठाने के लिए अटल सेवा केंन्द्र पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई, लेेकिन अब ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र बेढ़ा में बैठाने के लिए मौखिक व लिखित दबाव बना रहे हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है और शौचालयों व पानी की व्यवस्था नहीं है। वह स्थान विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। इस कारण विद्यार्थियों के ठहराव व नामांकन में कमी आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की ओर से अटल सेवा केन्द्र भवन को खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस वजह से विद्यार्थियों को बैठाने में कठिनाई आ रही है। गुरुवार को पंचायत भवन अटल सेवा केंद्र पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में जब सरपंच को फोन किया तो उन्होंने एक चाबी भरतपुर होने तथा दूसरी चाबी रोनपुर पर होने की बात कही। इधर नायब तहसीलदार की ओर से मिड डे मील का निरीक्षण करना था। बच्चों को वापस घर भी नहीं भेज सकते थे। जिसके चलते भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया। जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी थी। इसके बाद निरीक्षण के लिए नायब तहसीलदार बडौदामेव पहुंचे। उन्होंने बच्चों को बाहर सड़क पर पढ़ता देख हमें धमकाया। जबकि उन्हें बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था करवानी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को खाली करवा लिया था। शिक्षा विभाग की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को भी 16 सितंबर को पत्राचार किया था।