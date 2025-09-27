Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

गांव बेढ़ा में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त, ​शि​क्षिकाओं ने सड़क पर लगाई कक्षाएं

3 दिन से पंचायत भवन में चल रहा था स्कूल, चौथे दिन लगा मिला ताला

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 27, 2025

गोविन्दगढ. पंचायत समिति के गांव बेढ़ा में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भवन नसीब नहीं हो रहा है। मजबूरी में ​शिक्षक-​शि​क्षिकाएं सड़क पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। निरीक्षण करने पहुंचे नायब तहसीलदार पर यह देख अचंभित रह गए। 

प्रधानाध्यापक सुकबाई प्रजापत ने बताया कि राप्रावि बेढ़ा का विद्यालय भवन जर्जर घोषित होने के बाद सरपंच के मौखिक आदेशानुसार 6 सितंबर को विद्यार्थियों को बैठाने के लिए अटल सेवा केंन्द्र पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई, लेेकिन अब ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच विद्यार्थियों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र बेढ़ा में बैठाने के लिए मौखिक व लिखित दबाव बना रहे हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है और शौचालयों व पानी की व्यवस्था नहीं है। वह स्थान विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। इस कारण विद्यार्थियों के ठहराव व नामांकन में कमी आ रही है। ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच की ओर से अटल सेवा केन्द्र भवन को खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस वजह से विद्यार्थियों को बैठाने में कठिनाई आ रही है। गुरुवार को पंचायत भवन अटल सेवा केंद्र पर ताला लगा हुआ था। ऐसे में जब सरपंच को फोन किया तो उन्होंने एक चाबी भरतपुर होने तथा दूसरी चाबी रोनपुर पर होने की बात कही। इधर नायब तहसीलदार की ओर से मिड डे मील का निरीक्षण करना था। बच्चों को वापस घर भी नहीं भेज सकते थे। जिसके चलते भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के बाहर बच्चों को पढ़ना शुरू कर दिया। जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी थी। इसके बाद निरीक्षण के लिए नायब तहसीलदार बडौदामेव पहुंचे। उन्होंने बच्चों को बाहर सड़क पर पढ़ता देख हमें धमकाया। जबकि उन्हें बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था करवानी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल को खाली करवा लिया था। शिक्षा विभाग की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को भी 16 सितंबर को पत्राचार किया था।

पीडब्ल्यूडी ने भवन को किया जर्जर घोषित 

सार्वजनिक निर्माण विभाग गोविंदगढ़ के सहायक अभियंता की ओर से बेढ़ा विद्यालय भवन को जर्जर घोषित कर दिया था। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि कमरों की दीवारों में दरारें व सीलन है। स्कूल बरामदे के फर्श में बारिश का पानी जाने से फर्श में नीचे कटाव हो गया है। जिसके कारण फर्श खोखला हो गया। स्कूल के बाहर नाली में जलभराव के कारण दीवारों में सीलन से प्लास्टर गिर गया। व फाउंडेशन में लगातार नाली का पानी जा रहा है। उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए स्कूल भवन वर्तमान में उपयोग योग्य नहीं है।

यह बोले जिम्मेदार

बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मध्य नजर अटल सेवा केंद्र में वैकल्पिकतौर पर व्यवस्था के लिए एसडीएम और विकास अधिकारी को पत्राचार किया है। स्वास्थ्य केंद्र भवन में सुविधा नहीं है। बच्चों में संक्रमण का डर रहता है। विद्यालय भवन के लिए जल्द ही बजट जारी हो, इसके लिए पत्राचार कर दिया है। 

विश्वजीत सिंह, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोविंदगढ़।

हमने अस्थाईतौर पर तीन दिन के लिए विद्यालय के लिए भवन दिया था। भवन अभी निर्मार्णाधीन है। जिसे हैंडोवर नहीं किया। अगर विद्यालय पंचायत भवन में चलेगा तो पंचायत के कामकाज भी रुक जाएंगे। पंचायत भवन खुलने का समय 9:30 बजे का होता है। 

शशिकांत ग्राम विकास अधिकारी, शीतल।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 12:51 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गांव बेढ़ा में स्कूल भवन क्षतिग्रस्त, ​शि​क्षिकाओं ने सड़क पर लगाई कक्षाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.