शहर चलो अभियान: 13 सितंबर तक चलेगा शिविर, हर वार्ड के लिए तय हुआ शेड्यूल

City Chalo Abhiyan: नगर निगम की ओर से शहर चलो अभियान 2025 की शुरुआत आज से हो गई है। अभियान के तहत 13 सितंबर तक प्री कैम्पों का आयोजन अलवर नगर निगम कार्यालय में किया जाएगा। इन शिविरों में वार्डवार आमजन की समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू होगी।
4 सितंबर - वार्ड संख्या 1 से 8 तक
6 सितंबर - वार्ड संख्या 9 से 16 तक
8 सितंबर - वार्ड संख्या 17 से 24 तक
9 सितंबर - वार्ड संख्या 25 से 32 तक
10 सितंबर - वार्ड संख्या 33 से 40 तक
11 सितंबर - वार्ड संख्या 41 से 48 तक
12 सितंबर - वार्ड संख्या 49 से 56 तक
13 सितंबर - वार्ड संख्या 57 से 65 तक
साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट रिपेयर/नई लाइट लगाना
टूटे फेरोकवर, क्रॉस व ब्लैक स्पॉट दुरुस्ती
सड़क पैचवर्क और सार्वजनिक पार्क व शौचालयों की मरम्मत
सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर कार्य
कार्यालय में लंबित पत्रावलियों का निस्तारण
पट्टे जारी करना (स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती, 69ए, कृषि भूमि आदि)
भू उपयोग परिवर्तन, नामांतरण व भवन निर्माण मंजूरी
ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन
जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन व विभिन्न योजनाओं के आवेदन
(मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एसबीएम 2.0 आदि)
नगर निगम का कहना है कि इस अभियान से आमजन को एक ही जगह पर सभी जरूरी सेवाएं मिलेंगी और नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा।