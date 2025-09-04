शहर चलो अभियान: 13 सितंबर तक चलेगा शिविर, हर वार्ड के लिए तय हुआ शेड्यूल

साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट रिपेयर/नई लाइट लगाना

टूटे फेरोकवर, क्रॉस व ब्लैक स्पॉट दुरुस्ती

सड़क पैचवर्क और सार्वजनिक पार्क व शौचालयों की मरम्मत

सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर कार्य

कार्यालय में लंबित पत्रावलियों का निस्तारण

पट्टे जारी करना (स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती, 69ए, कृषि भूमि आदि)

भू उपयोग परिवर्तन, नामांतरण व भवन निर्माण मंजूरी

ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन

जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन व विभिन्न योजनाओं के आवेदन

(मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एसबीएम 2.0 आदि)