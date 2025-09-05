अलवर धर्मांतरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, मुख्य आरोपी पहले इस जिले में करता था बच्चों का ब्रेनवॉश, काटी थी जेल

एसपी ने बताया कि संस्था की ओर से एससी और एसटी वर्ग के गरीब तबके के लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराने का खेल चल रहा था। इन बच्चों को हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अनर्गल बातें बताकर ईसाई धर्म की तरफ मोड़ा जा रहा था। हमें पता चला है कि बच्चों के परिजनों को भी संस्था की ओर से प्रलोभन दिया गया है। 50 से ज्यादा बच्चे यहां रह रहे थे। ये सभी आसपास के अलग-अलग स्कूलों में अध्ययन कर रहे थे। पुलिस को डिजिटल और प्रिंट एवीडेंस भी मिले हैं।