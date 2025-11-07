भगवान झूलेलाल के अपमान पर सिंधी समाज ने निकाली आक्रोश रैली

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल की ओर से भगवान झूलेलाल के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और सिंधी समाज पर दिए गए बेतुके बयान के विरोध में शुक्रवार को अलवर जिले में सिंधी समाज ने आक्रोश रैली निकाली। रैली का आयोजन पूज्य सिन्धी पंचायत सहित अलवर जिले के सिंधी समाज की ओर से किया गया।
रैली में बड़ी संख्या में समाज के महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। सिंधी समाज के नेताओं ने कहा कि भगवान झूलेलाल के प्रति इस तरह की टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषी व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई कर समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए। संयोजक रमेश चौएथानी ने बताया कि यह रैली सुबह भवानी तोप चौराहे से शुरू होकर मिनी सचिवालय तक पहुंची, जहां समाज के प्रतिनिधियों ने विरोध-प्रदर्शन किया और अमित बघेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग