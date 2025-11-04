SIR आज से शुरू: बीएलओ आज से आएंगे घर-घर, आपको करना होगा बस ये काम 



सहायता के लिए लगाए जाएंगे वॉलिंटियर्स मतदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों को गणना प्रपत्र भरने में सुविधा के लिए वॉलिंटियर्स को नियोजित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है, जो आमजन की सहायतार्थ आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाएंगे।