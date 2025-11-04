Patrika LogoSwitch to English

SIR आज से शुरू: बीएलओ आज से आएंगे घर-घर, आपको करना होगा बस ये काम 

SIR विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के लिए बीएलओ मंगलवार से घर-घर जाकर लोगों को फार्म देंगे और उसे भरकर वापस बीएलओ को देना होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 04, 2025

जिला कलक्टर ने वीडियो भी जारी किया है

SIR विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के लिए बीएलओ मंगलवार से घर-घर जाकर लोगों को फार्म देंगे और उसे भरकर वापस बीएलओ को देना होगा।

4 नवंबर से एक माह का यह अभियान शुरू हो रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्तिका शुक्ला ने बताया कि मंगलवार से बीएलओ घर-घर पहुंचकर गणना प्रपत्र भराएंगे। इस कार्य में जिले वासी भी सहयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है।


सहायता के लिए लगाए जाएंगे वॉलिंटियर्स मतदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों को गणना प्रपत्र भरने में सुविधा के लिए वॉलिंटियर्स को नियोजित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है, जो आमजन की सहायतार्थ आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाएंगे।

यह काम करेंगे बीएलओ

बीएलओ घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र की दो प्रतियां आपको देंगे। पिछले एसआइआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की सूचनाएं लेकर मैपिंग में मतदाता की सहायता करेंगे।

पिछले एसआइआर की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पार्टल पर उपलब्ध है। आपकी ओर से भरे हुए गणना प्रपत्र को एकत्रित करेंगे और उसे ऐप पर अपलोड करेंगे।

