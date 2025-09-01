अब तक 690 मिमी बारिश, पिछले साल बरसा था 995 मिमी से ज्यादा पानी

अलवर. अलवर शहर सहित जिले के कई इलाकों में शनिवार रात को तथा रविवार को झमाझम बारिश हुई। शनिवार रात 8 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक अलवर शहर में 90 मिमी बारिश हुई। इसी तरह थानागाजी में 93, कठूमर में 69 और रामगढ़ में 61 मिमी पानी बरसा।डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर के तालाब में नहाने गए गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। रविवार को अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सेमली दिलावर से 4-5 युवक सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर में दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद सभी युवक मंदिर के पास बने एक तालाब में नहाने के लिए उतरे। तभी एक युवक सिकंदर (30) पुत्र पदमसिंह राजपूत का पैर फिसल गया। वह पानी में जा गिरा और डूब गया। बाद में पुलिस ने उसके शव को तालाब से निकाला।