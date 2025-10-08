स्पीक आउट…. स्वदेशी, नजदीकी और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से सामान खरीदने पर ही मिलावटी सामग्री से बचाव

पिनान. दीपोत्सव की धूम बाजार में इन दिनों देखी जा रही है। बाजार हर तरह की खाद्य सामग्री व सजावटी सामान से सज गए हैं। आधुनिक संसाधनों की चकाचौंध के साथ डिस्काउंट के लालच में अपना पसंदीदा सामान ऑनलाइन मंगाकर लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। ऑनलाइन में स्वदेशी सामान की भी गारंटी नहीं। इस तरह की कई विसंगतियां देखने को मिल रही है। मंगलवार को पिनान कस्बे में राजस्थान पत्रिका के हुए स्पीक आउट कार्यक्रम में सामाजिक नवाचार और घरेलू स्थितियों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में व्यावसायियों ने इसी तरह के खुलकर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बताया कि वर्तमान परिवेश में अधिकतर युवा वर्ग व महिलाएं मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सामान खरीदना अपना पसंदीदा नवाचार समझ रहे हैं, जबकि इस तरह की शॅपिंग से भारी नुकसान की संभावना बनी रहती है। ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बाजार में रौनक तो कम हो ही रही है, साथ ही छोटे व स्थानीय दुकानदार आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी करना एक तरह का मीठा जहर है, जो प्रलोभन की दिशा में अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में युवा कई बार ठगा भी जाता है। ऑनलाइन खरीदारी से कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, फुटवियर, गिफ्ट्स आदि सहित घरेलू सामान की बिक्री पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बाजार में ग्राहकों की कमी का बड़ा कारण लोगों का ऑनलाइन खरीदारी की ओर रूझान बढ़ना है। इंटरनेट सुविधा ने आमजन को डिजिटल बना कर जितना सुविधाजनक बनाया है, उतना ही आर्थिक, मानसिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित किया है। दीपोत्सव पर व्यावसायियों का जोर स्वदेशी सामान नजदीकी और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से खरीदने पर अधिक जोर रहा।