एसआईआर गणना प्रपत्र भरने के लिए विशेष कैंप, मतदाताओं को मिलेगी मदद

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा अलवर शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए गुरुवार को एसआईआर गणना प्रपत्र भरवाने हेतु विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य मतदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान करना है, ताकि किसी भी मतदाता को प्रक्रिया में दिक्कत न हो।
पहला शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्नी का बड़ में आयोजित होगा। दूसरा शिविर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मदन मोहन पार्क, मालवीय नगर में लगेगा। दोनों ही शिविरों में एसआईआर प्रशिक्षित हेल्प डेस्क कर्मी उपस्थित रहेंगे, जो मतदाताओं की समस्याओं का समाधान कर गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे।
प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों का लाभ लें और अपनी जानकारी अपडेट कर मतदान सूची में सटीक प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
