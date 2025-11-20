Patrika LogoSwitch to English

एसआईआर गणना प्रपत्र भरने के लिए विशेष कैंप, मतदाताओं को मिलेगी मदद

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा अलवर शहर में मतदाताओं को एसआइआर के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन गणना प्रपत्र में भरवाने में सहयोग के लिए गुरुवार को विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

अलवर

Rajendra Banjara

Nov 20, 2025

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा अलवर शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए गुरुवार को एसआईआर गणना प्रपत्र भरवाने हेतु विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि शिविरों का उद्देश्य मतदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान करना है, ताकि किसी भी मतदाता को प्रक्रिया में दिक्कत न हो।

पहला शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्नी का बड़ में आयोजित होगा। दूसरा शिविर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मदन मोहन पार्क, मालवीय नगर में लगेगा। दोनों ही शिविरों में एसआईआर प्रशिक्षित हेल्प डेस्क कर्मी उपस्थित रहेंगे, जो मतदाताओं की समस्याओं का समाधान कर गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे।

प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों का लाभ लें और अपनी जानकारी अपडेट कर मतदान सूची में सटीक प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

20 Nov 2025 11:59 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / एसआईआर गणना प्रपत्र भरने के लिए विशेष कैंप, मतदाताओं को मिलेगी मदद

