एसआईआर गणना प्रपत्र भरने के लिए विशेष कैंप, मतदाताओं को मिलेगी मदद

पहला शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्नी का बड़ में आयोजित होगा। दूसरा शिविर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मदन मोहन पार्क, मालवीय नगर में लगेगा। दोनों ही शिविरों में एसआईआर प्रशिक्षित हेल्प डेस्क कर्मी उपस्थित रहेंगे, जो मतदाताओं की समस्याओं का समाधान कर गणना प्रपत्र भरने में सहयोग करेंगे।