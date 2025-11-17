20 नवंबर से शुरू होंगी राज्य समान अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, प्रश्न-पत्रों का वितरण किया 

शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य समान अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। परीक्षा तैयारी को लेकर सोमवार को जिले में ब्लॉकवार प्रश्न-पत्रों का वितरण किया गया। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के कुल 57,623 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।



अधिकारियों ने बताया कि सभी ब्लॉकों के अनुसार विषयवार प्रश्न-पत्रों को सुरक्षित तरीके से स्कूलों तक पहुंचा दिया गया है। वितरण प्रक्रिया के बाद प्रत्येक ब्लॉक के सीबीईओ की निगरानी में प्रश्न-पत्रों के बंडलों को नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि परीक्षा से पहले किसी प्रकार की लीक या गड़बड़ी की आशंका न रहे।