शिक्षकों के तबादलों के विरोध में छात्रों प्रदर्शन, स्कूल पर ताला लगाकर दिया धरना

विद्यार्थियों ने स्कूल के सामने दिया धरना (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहादुरपुर में शिक्षकों के तबादले को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। छात्रों ने बहादुरपुर मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। अचानक हुए प्रदर्शन से कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया।
छात्रों का कहना है कि 10 जनवरी को जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट में विद्यालय के पांच शिक्षकों का अलग-अलग जिलों में तबादला कर दिया गया है। पहले से ही सीमित स्टाफ में संचालित इस विद्यालय में एक साथ पांच शिक्षकों के तबादले से गंभीर स्थिति बन गई है। छात्रों ने बताया कि इससे नियमित कक्षाएं प्रभावित हो रही हैं और बोर्ड कक्षाओं की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
सूचना मिलने पर तहसीलदार तथा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों व ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की। अधिकारियों ने छात्रों को दो दिन के भीतर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कराया गया और यातायात बहाल हुआ। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि शिक्षा विभाग को मामले से अवगत करा दिया गया है और शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
