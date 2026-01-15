शिक्षकों के तबादलों के विरोध में छात्रों प्रदर्शन, स्कूल पर ताला लगाकर दिया धरना



सूचना मिलने पर तहसीलदार तथा सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों व ग्रामीणों से बातचीत कर समझाइश की। अधिकारियों ने छात्रों को दो दिन के भीतर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कराया गया और यातायात बहाल हुआ। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि शिक्षा विभाग को मामले से अवगत करा दिया गया है और शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा।