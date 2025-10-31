सनराइज यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनाम, जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा  

चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रशासन ने पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है। अब वहां से शिकंजा कसा जाएगा। वर्ष 2022 में एक निजी यूनिवर्सिटी में दाखिले के नाम पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, तो उसके तार सनराइज यूनिवर्सिटी से जुड़ गए। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी। कुछ शिकायतें भी की गईं। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दस्तावेज मांगे, लेकिन समूचे नहीं दिए गए। दिए गए दस्तावेज के मुताबिक छात्रों के दाखिले बैक डेट में मिले हैं।