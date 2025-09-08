Patrika LogoSwitch to English

सुप्रीम कोर्ट से सरिस्का CTH पर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, ड्राफ्ट लौटाया

Sariska News: सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के नए ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए वापस कर दिया। नए सिरे से ड्राफ्ट बनाने के आदेश दिए हैं।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 08, 2025

file photo

Sariska News: सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबीटेट के नए ड्राफ्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए वापस कर दिया। नए सिरे से ड्राफ्ट बनाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार से कहा है कि 10 दिसंबर तक नए सिरे से ड्राफ्ट पेश किया जाए। चीफ ज​स्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने यह सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब बंद खानें नहीं खुलेंगी। टाइगरों के हित में नया ड्राफ्ट तैयार होगा और पूर्व में जारी आदेशों की पालना करते हुए दोबारा ड्राफ्ट पेश होगा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को ​आखिर में कहना पड़ा कि व नया ड्राफ्ट पेश करेंगे।

Updated on:

08 Sept 2025 04:40 pm

Published on:

08 Sept 2025 04:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सुप्रीम कोर्ट से सरिस्का CTH पर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका, ड्राफ्ट लौटाया

