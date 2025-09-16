 आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के फैन ने किया यह काम, देखकर हो जाएंगे हैरान

अलवर. एक समय था जब लोग हाथों में गोदना बनवाते थे। अब इसने टैटू का रूप ले लिया है। शहर के युवाओं में इसका अच्छा-खासा क्रेज है। युवा कुछ अलग दिखने की चाह में टैटू बनवा रहे हैं। वहीं, कुछ युवा ऐसे भी हैं, जो टैटू के माध्यम से श्रद्धा और स्टाइल दोनों फॉलो कर रहे हैं। कई युवा अपने माता-पिता की तस्वीर, नवजात बच्चे के पैर के निशान टैटू के रूप में अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर बनवाते हैं। वहीं, कई युवा भोलेनाथ का त्रिशूल, डमरू, कैलाश पर्वत, शिव बारात, ओम नम: शिवाय के टैटू पसंद कर रहे हैं। युवतियों में अपनी गर्दन पर तितली व पैर में डिजायनर टैटू बनवाने का क्रेज है। पहले अलवर के युवा दूसरे शहरों में जाकर टैटू बनवाते थे। अब अलवर में भी कई टैटू आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। ऐसे में टैटू रोजगार का नया साधन भी बन गया है।