टीबी निदेशक ने राजगढ़ सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, मरीजों की सुविधा और स्क्रीनिंग पर दिए सख्त निर्देश

स्टेट टीबी डेमोंसट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर अजमेर के निदेशक डॉ. इंद्रजीत सिंह राजगढ़ सीएचसी के औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पर्ची काउंटर सीनियर सिटीजन के अलग से व्यवस्था करने एवं महिला-पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार लगाने के लिए बीच मे पोल लगाने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने निःशुल्क दवाईयों व निःशुल्क जांचों के बारे में जानकारी कर लैबोटरी की गहनता से जांच की।



वही उन्होंने वार्ड के निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों से दवाओं के बारे में जानकारी ली गई। डॉ. इंद्रजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने औचक निरीक्षण कर चिकित्सको को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा आउटडोर अधिक होने के कारण दवा वितरण केंद्रों को बढाने के लिए उच्चाधिकारियों से बात करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने रात्रि में ऑन कॉल ड्यूटी चिकित्सकों के निर्धारित करने की भी बात कही।



उन्होंने बताया कि कि वल्नरेबल पॉपुलेशन की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग एवं जांच सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आउटडोर से प्रतिदिन कम से कम 5% से 10% संभावित रोगियों को रेफरल जांच एवं उप स्वास्थ्य केदो से पांच प्रतिशत बलगम X-ray जांच अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही फिजिशियन एवं टीवी चेस्ट फिजिशियन के साथ साथ ऑर्थोपेडिशियन पीडियाट्रिशियन एवं गाइनेकोलॉजिस्ट शाहिद सभी फैकल्टी द्वारा टीबी की स्क्रीनिंग कर जांच करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।