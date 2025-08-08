8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

अलवर

ट्रेन से उतरते समय शिक्षिका का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी, हुई मौत

जयपुर जिले के जोबनेर इलाके में ट्रेन से उतरते समय गिरने से किशनगढ़बास की एक शिक्षिका की मौत हो गई। घटना आसलपुर कस्बे के रेलवे स्टेशन पर हुई।

अलवर

kamlesh sharma

Aug 08, 2025

teacher died
मृतका पूनम: पत्रिका

अलवर। जयपुर जिले के जोबनेर इलाके में ट्रेन से उतरते समय गिरने से किशनगढ़बास की एक शिक्षिका की मौत हो गई। घटना आसलपुर कस्बे के रेलवे स्टेशन पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिक्षिका का पैर फिसलने से वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई।

लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे निकाल लिया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक शिक्षिका का नाम पूनम (34) निवासी किशनगढ़बास बताया गया है। वह वर्तमान में मीनावाला, जयपुर में रह रही थी।

पूनम आसलपुर के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षिका थी। वह गुरुवार को रोजाना की तरह अपने घर जयपुर से जोधपुर इंटरसिटी ट्रेन से स्कूल जा रही थी। ट्रेन रुकने पर पूनम उतरने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। शिक्षिका पूनम के एक बेटा निहान (5) व पुत्री पायल (14) है।

मौत के 3 दिन तक बाद घर में ही पड़ा रहा शिक्षक का शव, परिवार से रहता था अलग
बांसवाड़ा
teacher body

Published on:

08 Aug 2025 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ट्रेन से उतरते समय शिक्षिका का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी, हुई मौत

