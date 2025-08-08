ट्रेन से उतरते समय शिक्षिका का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी, हुई मौत

पूनम आसलपुर के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षिका थी। वह गुरुवार को रोजाना की तरह अपने घर जयपुर से जोधपुर इंटरसिटी ट्रेन से स्कूल जा रही थी। ट्रेन रुकने पर पूनम उतरने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। शिक्षिका पूनम के एक बेटा निहान (5) व पुत्री पायल (14) है।