Alwar News: 2 मासूम बहनों को सांप ने डसा, 1 की मौत, दूसरी जिंदगी-मौत से लड़ रही जंग

उसी दौरान दोनों बहनों को सांप ने काट लिया, जिससे नेहा की मौके पर मौत हो गई, जबकि मुस्कान को जयपुर ले जाया गया, जहां वह उपचाररत है। उसकी हालत गंभीर बतायी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि आज जब नेहा का दाह-संस्कार करने ग्रामीण और परिजन शमशान पहुंचे तो वहां टीनशेड एवं छाया की व्यवस्था नहीं थी। वहां दो दिन से तेज लगातार बारिश चल रही है। तेज बारिश के कारण ग्रामीणों को तिरपाल तानकर दाह-संस्कार करना पड़ा। बारिश से चिता बार-बार बुझ रही थी।