अलवर

Alwar News: 2 मासूम बहनों को सांप ने डसा, 1 की मौत, दूसरी जिंदगी-मौत से लड़ रही जंग

सर्पदंश से एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बहन को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है।

अलवर

Rakesh Mishra

Sep 02, 2025

Snakebite in Alwar
प्रतीकात्मक तस्वीर

राजस्थान में अलवर जिले के खेड़ली के समीपवर्ती ग्राम पंचायत सालबाड़ी के गांव कुट्टीन में दो बहनों को सांप ने काट लिया, जिससे एक बहन की मौत हो गआ, जबकि दूसरी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुट्टिन गांव में दो बहने नेहा मीणा (15) और उसकी छोटी बहन मुस्कान मीणा रात को घर पर एक ही चारपाई पर सोयी थी।

एक की मौके पर मौत

उसी दौरान दोनों बहनों को सांप ने काट लिया, जिससे नेहा की मौके पर मौत हो गई, जबकि मुस्कान को जयपुर ले जाया गया, जहां वह उपचाररत है। उसकी हालत गंभीर बतायी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि आज जब नेहा का दाह-संस्कार करने ग्रामीण और परिजन शमशान पहुंचे तो वहां टीनशेड एवं छाया की व्यवस्था नहीं थी। वहां दो दिन से तेज लगातार बारिश चल रही है। तेज बारिश के कारण ग्रामीणों को तिरपाल तानकर दाह-संस्कार करना पड़ा। बारिश से चिता बार-बार बुझ रही थी।

गौरतलब है कि बीते दिनों अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त हड़कंप मच गया था, जब अचानक एक सांप भीतर घुस आया। पुलिसकर्मी डर के मारे इधर-उधर हो गए और काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए। आखिरकार वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही टीम प्रभारी विवेक जायसवाल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम प्रभारी विवेक जायसवाल ने बताया था कि यह सैंड बोआ प्रजाति का सांप है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Published on:

02 Sept 2025 06:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: 2 मासूम बहनों को सांप ने डसा, 1 की मौत, दूसरी जिंदगी-मौत से लड़ रही जंग

