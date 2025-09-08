थानागाजी: बाछड़ी बांध में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के ग्राम बाछड़ी बांध में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू उर्फ राज्यो पुत्र लालाराम बावरिया के रूप में हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने बांध में युवक के शव की तलाश शुरू कर दी। हालांकि अभी तक शव नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने एहतियातन NDRF की टीम को बुलाया जा रहा है, जो बांध में शव की तलाश करेगी।
घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार थानागाजी मोहित पंचोली, भू-अभिलेख अधिकारी सन्तरा मीना, पटवारी बसंत स्वामी, हल्का क्यारा पटवारी राकेश मीना और ग्राम सरपंच मुकेशी देवी मौके पर पहुंचे। अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।