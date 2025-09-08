थानागाजी: बाछड़ी बांध में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत

अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र के ग्राम बाछड़ी बांध में डूबने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजू उर्फ राज्यो पुत्र लालाराम बावरिया के रूप में हुई है। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।