झारखंड से दो लाख रुपए में अफीम खरीद कर सप्लाई करने जाता आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी बनेसिंह मीणा ने बताया कि नसवारी चौकी पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान कस्बे की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर को चैक किया तो उसमें सामान के नीचे छिपा कर अफीम-डोडा रखा हुआ था। जिसे जब्त कर आरोपी निर्मल सिंह पुत्र हरदेव सिंह जट सिख ललावंडी थाना रामगढ़ अलवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ से बताया कि झारखंड से 2 लाख रुपए में डोडा अफीम खरीद कर लेकर आया था। जिसे रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव इलाके के तस्करों को सप्लाई करना था। तस्कर रात को ही गाड़ी ललावंडी पहुंचने के साथ ही माल को ले जाते। इससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।कई बरसों से चल रहा है सप्लाई का कार्य: