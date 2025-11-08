सरिस्का की 155 हेक्टेयर जमीन खाली नहीं करवा पाया प्रशासन

अलवर प्रशासन ने करीब 4 माह पहले ढहलावास, सीरावास, रामनगर व रोगड़ा गांव की 155 हेक्टेयर जमीन का आवंटन निरस्त किया था, लेकिन उस पर कब्जा आज तक नहीं लिया और न ही यह जमीन सरिस्का प्रशासन को हैंडओवर की गई। अब इस जमीन पर फिर से कब्जाधारी काबिज हो गए हैं।



इस जमीन पर रबी सीजन की फसलोें की बुवाई की तैयारी चल रही है। इन चार गांवों में करीब 125 बीघा जमीन का आवंटन दो दशक पहले किया गया था, लेकिन यह जमीन सरिस्का के नाम है। इसकी खरीद-फरोत की बात सामने आई, तो मामला प्रशासन के पास पहुंचा और जांच के बाद प्रशासन ने इस जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया।