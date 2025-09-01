Patrika LogoSwitch to English

अलवर

बाल कलाकारों के कल्याण पल्लवी नृत्य को देखकर दर्शक हुए मंत्र मुग्ध

अलवर. स्पिकमैके के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज, अलवर पब्लिक स्कूल तथा आर्मी पब्लिक स्कूल में गौतम महापात्र तथा समूह की ओर से उड़ीसा का लोक नृत्य गोटीपुआ प्रस्तुत किया गया । कलाकार ,मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ ओ पी लखवानी, स्पिकमेके राजस्थान समन्वयक डॉ . रचना आसोपा ,

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 01, 2025

अलवर. स्पिकमैके के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत ई एस आई सी मेडिकल कॉलेज, अलवर पब्लिक स्कूल तथा आर्मी पब्लिक स्कूल में गौतम महापात्र तथा समूह की ओर से उड़ीसा का लोक नृत्य गोटीपुआ प्रस्तुत किया गया । कलाकार ,मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ ओ पी लखवानी, स्पिकमेके राजस्थान समन्वयक डॉ . रचना आसोपा , अलवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रदीप नरूका व आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापक नीरा पांडे ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया ।

गोटीपुआ उड़िया लोक नृत्य में गौतम महापात्रा एवं समूह ने सर्वप्रथम गुरु वंदना की प्रस्तुति दी। जिसमें विनायक विघ्न विनाश करे गणपति वंदना की प्रस्तुति विशेष रही, जिसमें 7 बाल कलाकारों ने नृत्य कर सबका मन मोह लिया। 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बाल कलाकारों के कल्याण पल्लवी नृत्य को देख सभी अचंभित हो गए । वंदे मातरम् के अतुलनीय गोटीपुआ नृत्य ने सभी को मंत्र मुग्ध कर तालियाँ बजाने पर मजबूर कर दिया। अंत में नन्हे कलाकारों ने उड़ीसा का लोक नृत्य आमी उड़िया की शानदार प्रस्तुति दी गई । गौतम महापात्रा, दुशासन, बिक्रम कुमार दास ने गायन , मृदंग तथा हारमोनियम पर संगत की। नन्हे कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया ।

स्पिकमैके की भारती सैनी तथा शशांक झालानी का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर डॉ कुणाल , डॉ अनिल काला, लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ तिवारी , दीपक शर्मा, साक्षी तिवारी , डॉ दीपक चंदवानी उपस्थित रहे। मंच संचालन अमीक्षा, चेरन, नाम्या तथा महक ने किया ।

Updated on:

01 Sept 2025 08:53 pm

Published on:

01 Sept 2025 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बाल कलाकारों के कल्याण पल्लवी नृत्य को देखकर दर्शक हुए मंत्र मुग्ध

पत्रिका कनेक्ट