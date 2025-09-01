बाल कलाकारों के कल्याण पल्लवी नृत्य को देखकर दर्शक हुए मंत्र मुग्ध

गोटीपुआ उड़िया लोक नृत्य में गौतम महापात्रा एवं समूह ने सर्वप्रथम गुरु वंदना की प्रस्तुति दी। जिसमें विनायक विघ्न विनाश करे गणपति वंदना की प्रस्तुति विशेष रही, जिसमें 7 बाल कलाकारों ने नृत्य कर सबका मन मोह लिया। 10 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बाल कलाकारों के कल्याण पल्लवी नृत्य को देख सभी अचंभित हो गए । वंदे मातरम् के अतुलनीय गोटीपुआ नृत्य ने सभी को मंत्र मुग्ध कर तालियाँ बजाने पर मजबूर कर दिया। अंत में नन्हे कलाकारों ने उड़ीसा का लोक नृत्य आमी उड़िया की शानदार प्रस्तुति दी गई । गौतम महापात्रा, दुशासन, बिक्रम कुमार दास ने गायन , मृदंग तथा हारमोनियम पर संगत की। नन्हे कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया ।