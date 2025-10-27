भर्तृहरी धाम में मिला 40वर्षीय युवक का शव

अकबरपुर(अलवर). थाना क्षेत्र स्थित भर्तृहरी मंदिर परिसर में सोमवार को पुरुष स्नानघर के पास एक युवक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर अकबरपुर थाना अधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मृतक की पहचान अलवर शहर के खदाना मोहल्ला निवासी लाउ पुत्र मिश्रीलाल (उम्र लगभग 40 वर्ष) के रूप में हुई। शव के पैर में जूते तथा शरीर पर कपड़े मौजूद थे, जबकि सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव के पास से कुछ महत्वपूर्ण सुराग बरामद हुए हैं। घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाकर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भर्तृहरी मंदिर परिसर में पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी मामले का खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने मृतक के मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना की तह तक पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इधर, पुलिस की सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुँच गए।