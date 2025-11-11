रूस में MBBS छात्र अजीत चौधरी का शव छह दिन बाद भी भारत नहीं लाया गया, परिजनों ने धरना देने की दी चेतावनी

घर पर मातम का माहौल है। अजीत की मां और बहन बेटे की मौत की खबर के बाद से सदमे में हैं। परिवारजन बताते हैं कि पिछले 20-22 दिनों से घर में खाना तक नहीं बना है। पड़ोसियों के घर से खाना भेजा जाता है, लेकिन शोकग्रस्त परिवार के गले से निवाला तक नहीं उतर रहा। मां बेटे की याद में लगातार रोती-बिलखती रहती है और बार-बार बेहोश हो जाती है।